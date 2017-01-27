Украине грозит дефолт: Киев задолжал миллиарды долларов России и другим странам

Москва, 27 января. Украинские власти в скором времени могут объявить дефолт из-за просроченного долга перед Россией. Такое мнение выразил в пятницу профессор кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко.

По его словам, страна, вероятнее всего, объявит дефолт, если Верховный суд Лондона поддержит Москву в споре с Киевом.

«Что касается денег, то это очень большая проблема. Из внутренних источников профинансировать долг не получится. Скорее всего, выплачиваться он будет из заемных средств. Если же вопрос таким образом решен не будет, Украина объявит дефолт», — пояснил он порталу Lenta.ru.

Кроме того, как сообщают украинские СМИ, в 2019 году Украина рискует не выплатить 18 млрд долларов иностранных кредитов. Как сообщает Газета.Ru, ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Верховный суд Лондона встанет на сторону Киева в деле о невыплате России задолженности в размере 3 млрд долларов.