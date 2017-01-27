Новости США: Трамп ищет мертвые души, Госдеп бойкотирует президента

Новости США, 27 января. Трамп разбирается с мошенничеством на выборах, чиновники увольняются из Госдепа, Трамп нарушил президентскую традицию, пожертвованный костюм помог бездомному вернуться к жизни, крупная утечка дизеля в Айове. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Американские мертвые души

Дональд Трамп должен подписать правительственное распоряжение о расследовании мошенничества на выборах уже сегодня, сообщает Los Angeles Times. Правительственное распоряжение содержит подробное описание характера расследования широко распространенных актов мошенничества на выборах, сообщил Белый дом. В интервью ABC News в среду Трамп в очередной раз, не представляя доказательств, заявил, что «миллионы голосов» были подделаны. Он пояснил, что голоса были поданы от имени умерших людей и тех, у кого нет гражданства США. Эти факты, по его словам, были зарегистрированы в нескольких штатах.

С них хватит

Административная команда Госдепартамента ушла в отставку, сообщает The Washington Post. Четверо высших должностных лица Государственного департамента «неожиданно» подали в отставку 25 января 2017 года. Среди них были: заместитель по вопросам управления Патрик Кеннеди, помощник госсекретаря США по вопросам администрации Джойс Энн Барр, помощник госсекретаря США по консульским делам Мишель Бонд, директор Управления Иностранных миссий, посол Джентри О. Смитт. По слухам, они подали в отставку, не желая работать бок о бок с новым президентом.

«К лесу задом»

45-й президент США Дональд Трамп, садясь на борт Air Force One перед вылетом в Филадельфию, нарушил многолетнюю президентскую традицию: он не помахал рукой прессе на прощание, сообщает Media ITE. Однако, приземлившись в Филадельфии, он помахал рукой в знак приветствия Республиканскому Конгрессу. Пользователи Twitter отреагировали незамедлительно.

«Вы думаете, что Трамп будет в состоянии махать и улыбаться после подъема по лестнице? Да ладно», — пишет Graham Linehan.

«О боже мой. СМИ теряют его», — шутит пользователь @DanIsett.

Время — жить

Бездомный нашел работу после того, как ему подарили костюм для собеседования, сообщает ksl.com. Портал рассказал историю Брайана Смитта, который мечтал вернуться к нормальной жизни после увольнения с работы в феврале прошлого года. По его словам, жизнь может поменяться в мгновение ока. После увольнения запас денег постепенно истощался, и вот уже 30 дней просрочки аренды, потом 60, 90, и его вышвырнули на улицу. «Останавливался в мотелях, спал на диванах, в автомобиле — все, что можно было найти», — говорит он. Смитт потратил год на поиски новой работы и отправил 180 резюме в различные места, но ответа так и не последовало. Он сказал, что за последние 10 месяцев он потерял веру в человечество, в Бога, в жизнь.

Перед Новым годом мужчина решил предпринять еще одну попытку найти работу. На сайте ksl он увидел сообщение о том, что компания «Юта» выдает бездомным костюмы для собеседования.

«Юта» — шерстяная фабрика и магазин одежды в Солт-Лейк-Сити, раздает сотни костюмов для тех, кому нужна работа. «Я не думал, что это случится со мной, я многим им обязан», — говорит Смитт. Брайан Смитт стал первым, кто нашел себе место благодаря благотворительному проекту.

Дизельный разлив в Айове

В США прорвало подземный трубопровод, идущий под средне-западными штатами, сообщает npr. В результате аварии разлилось 138 тысяч галлонов дизельного топлива. По данным «Радио Айова», протечка 12-дюймовой подземной трубы первоначально была зафиксирована близ фермы в северо-центральной части округа Уорт в штате Айова.

Чиновники из агентства по охране окружающей среды США и Департамента природных ресурсов штата Айова подключились к устранению аварии.