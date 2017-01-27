Смартфон, который можно мыть водой с мылом, начнут продавать в Японии

Токио, 27 января. Японские разработчики презентовали смартфон Rafre Kyocera, который можно помыть горячей водой с мылом. Ожидается, что чудо-гаджет поступит в продажу уже в марте этого года.

Новинка японской компании Kyocera обладает следующими характеристиками: 5-дюймовый экран, 16 ГБ встроенной памяти, фотокамера 13 мегапикселей и др. Цена мобильного устройства и тип процессора пока не разглашаются. Отметим, что смартфон можно будет приобрести только на территории Японии у местного оператора KDDI.

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