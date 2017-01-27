Бывшего трейдера «Открытия» приговорили к 12 годам тюрьмы в Британии

Лондон, 27 января. Суд в Лондоне приговорил бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова к 12 годам тюрьмы, заявили представители пресс-службы компании.

Суд в Лондоне вынес обвинительный приговор бывшему трейдеру «Открытия». Урумов признал виновным в мошенничестве и отмывании денег.

«Мы вполне удовлетворены решением суда, который дал однозначную оценку действиям Урумова, приговорив его к продолжительному тюремному заключению», — заметил председатель правления «Открытия» Алексей Карахан.

Как стало известно, семь лет лишения свободы также получил брокер Threadneedle Asset Management Владимир Герсамия, который был сообщником Урюмова, передает «Аргументы и факты».

Ранее представители Центробанка России сообщили об отзыве лицензии страховых компаний «Вектор» и «Максимус» из-за неустранения нарушений в установленный.