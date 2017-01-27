Корабль «Североморск» прошел Суэцкий канал

Москва, 27 января. Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» прошел из Средиземноморья в Красное море через Суэцкий канал.

Сейчас БПК выполняет боевые задачи в дальней океанской зоне, канал корабль преодолел за несколько часов. В это время экипаж обеспечивал максимально безопасное маневрирование противолодочного корабля в условиях интенсивного судоходства, также моряки отработали задачи противодиверсионной и антитеррористической обороны. В дальнее плавание «Североморск» отправился 15 октября 2016 года и прошел свыше 17 тысяч морских миль. Корабль входил в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. В феврале экипаж противолодочного корабля примет участие в международных учениях в Аравийском море.