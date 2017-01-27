Массажистка из Таиланда исчезла при загадочных обстоятельствах в Подмосковье

Москва, 27 января. В подмосковном Пушкине ищут сотрудницу салона тайского массажа «Белый слон», которая пропала 19 января. Как стало известно, гражданке Таиланда 35 лет, она практически не знает английского, а по-русски совсем не говорит.

Женщина вместе с коллегами-соотечественницами проживала на съемной квартире. 19 января, никому ничего не сказав, она вышла из дома, при этом не взяв с собой ни денег, ни документов. Домой иностранка так и не вернулась.

Все тайки, работающие в Пушкине, были опрошены администрацией салона. Ни одна из них не знает, где находится соотечественница. Известно, что незадолго до исчезновения массажистка сломала руку и ходила с гипсом. Не исключено, что она может находиться в стрессовом состоянии, поскольку после ЧП переживала, что больше не сможет работать по профессии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что в Новокузнецке разыскивают 12-летнюю школьницу, которая пропала по дороге к старшей сестре.