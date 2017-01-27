Курды поедут в Вашингтон для обсуждения пререгоров по Сирии

Эль-Камышлы, 27 января. Сирийские курды получили официальное приглашение от Госдепартамента США посетить Вашингтон, где будет обсуждаться вопрос урегулирования сирийского конфликта, заявили в Курдском национальном совете в Сирии.

Накануне руководство сирийских курдов объявило, что впервые получило от Госдепартамента США официальное приглашение встретиться с представителями новой администрации. По словам спикера из Курдского национального совета в Сирии Хаджи Абдо, целью встречи является обсуждение с американским правительством «взглядов курдов на Сирию и сирийский Курдистан», пишет ARAnews.

Спикер совета добавил, что в Вашингтон приглашены два члена курдской организации, однако не уточнил их имен. Отметим, что официальный Вашингтон не подтвердил информацию о приглашении курдов для переговоров. О создании Сирийского Курдистана (Рожава) временное правительство непризнанного государства — Курдский верховный комитет объявил в марте 2016 года.