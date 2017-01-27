Делегация РФ во главе с Толстым готовится к участию в февральской сессии ПА ОБСЕ

Москва, 27 января. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавит российскую делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на февральской сессии.

На собрании российской делегации 27 января было принято решение назначить руководителем Толстого. Сессия ПА ОБСЕ состоится в феврале в Вене. Толстой подчеркнул, что российская делегация должна обязательно там участвовать.

«Мы рассматриваем ее как подготовку к июльской сессии, которая будет в Минске, где будет принято важное решение по формированию бюро ПА ОБСЕ», — констатировал вице-спикер Госдумы.

Ранее Толстой объяснил директору Федерации еврейских общин России Александру Бороде смысл высказывания о разрушающих храмы людях, после чего состоялось их примирение.