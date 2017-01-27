Ученые выяснили, как на Земле появилась вода

Вашингтон, 27 января. Американские ученые, исследующие происхождение нашей планеты, сделали удивительное открытие. Оказывается Земля не всегда была голубой планетой, какой мы ее привыкли считать.

По одной из теорий, вода появилась с межпланетного диска, содержащего пылевые частицы с налипшими на них молекулами воды. По другой — воду на Землю занесли покрытые льдом метеориты. Это произошло в период формирования планеты.

К такому выводу исследователи пришли во время анализа содержания дейтерия в одном из образцов древних базальтов. Дейтерием называется изотоп водорода с одним нейтроном, сообщает «Индикатор».