Россияне умоляют главу Минздрава забрать Джигурду в психиатрическую лечебницу

Москва, 27 января. В Сети обнародована петиция с требованием к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой направить одиозного шоумена Никиту Джигурду на принудительное медицинское лечение. Петицию на данный момент под писали более 200 человек.

Авторы петиции объясняют, что их гложет «чувство обычной жалости к человеческому созданию». «Люди в силу многих причин зачастую не замечают проблемы других. Тем более когда эти проблемы испытывают люди «в телевизоре», — отмечается в документе.

Авторы инициативы уверены, чтьо делать из проблем больного человека шоу негуманно. Скворцову просят обеспечить Джигурде «возможность принудительного лечения в психиатрической или реабилитационной клинике».

Ранее близкий друг Никиты Джигурды продюсер Бари Алибасов заявил, что Джигурда изменился до неузнаваемости и не контролирует свои действия. Он уверен, что всему виной деньги, которые актер вместе с бывшей женой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной, унаследовали после смерти бизнесвумен Людмилы Браташ.