Форму нацистов и тайный бункер обнаружили у пенсионера-оружейника в Подмосковье

Москва, 27 января. В доме подмосковного пенсионера обнаружили арсенал оружия, нацистскую символику и форму, а также флаги запрещенной в РФ организации «Правый сектор». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В Чеховском районе области задержали пенсионера, в доме которого нашли нацистскую форму времен Великой Отечественной Войны и флаги экстремистской организации. Кроме того, у злоумышленника изъяли шесть пистолетов, десять револьверов, две гранаты, свыше 12 тыс. единиц боеприпасов и др. Не меньшее впечатление на сотрудников спецслужб произвел бункер рядом с жилищем, который рассчитан на четырех человек, передает Телеканал 360.