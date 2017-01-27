Сирия новости 27 января 16.30: беженцы страдают под гнетом ИГ в Дейр эз-Зоре, «Нусра» теряет бойцов в Идлибе

Сирия, 27 января. Тысячи жителей живут в ситуации гуманитарной катастрофы в подконтрольных ИГ* районах провинции Дейр эз-Зор, 35 боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»*** были уничтожены в ходе столкновений с другими исламистскими группировками в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

В квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, продолжаются затяжные бои между контролирующими район боевиками и ведущими наступление правительственными войсками. Об этом сообщает базирующееся в Турции сирийское информационное агентство Qasioun.

Необходимо отметить, что сирийская армия на протяжении долгих месяцев пытается выбить вооруженных исламистов из квартала, который считается восточными воротами столицы. Важность данного района объясняется также тем, что здесь располагаются штаб-квартиры сил безопасности и вооруженных сил Сирии.

Инфраструктуре квартала в результате периодически возобновляющихся военных действий был нанесен значительный ущерб.

В лагере палестинских беженцев Ярмук, южном пригороде Дамаска, были зафиксированы ожесточенные столкновения между силами Сирийской арабской армии и боевиками. Бои также идут в районе фабрики Барада в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджар Аль-Асвад. Ведущие наступление правительственные войска нанесли удары по позициям исламистов. Об этом сообщают в соцсетях оппозиционные активисты.

На северо-востоке провинции в долине Вади Барада сирийская армия при поддержке отрядов ливанской «Хезболлы» ведет ожесточенные бои с вооруженными формированиями, удерживающими населенный пункт Айн аль-Фиджа, сообщают активисты.

Необходимо отметить, что целью наступления правительственных войск в долине является восстановление водоснабжения Дамаска. Более пяти миллионов жителей сирийской столицы страдают от отсутствия питьевой воды. Причиной кризиса стал захват боевиками вооруженных группировок станции водоснабжения в селении Айн аль-Фиджа. Ответственность за инцидент наблюдатели возлагают на «Джебхат Фатх аш-Шам», крупнейшее незаконное формирование в районе.

Провинция Алеппо

В восточной части провинции Алеппо силы сирийской армии продолжают наступление на позиции ИГ с целью освобождения от террористов города Аль-Баб.

Местные активисты сообщают, что в результате многочасовых боев правительственные войска смогли установить контроль над стратегически важной высотой Аль-Мушрифа, стягивая постепенно петлю вокруг боевиков группировки.

В северной и северо-западной частях провинции сирийская армия выпустила прошлой ночью несколько ракет по позициям вооруженных формирований в районе населенных пунктов Анадан и Дарат Изза.

Артиллерия правительственных войск обстреляла скопления исламистов в районе Аль-Лермон, северном пригороде Алеппо. Об этом сообщают активисты.

Напомним, что ранее вооруженные формирования, занимающие позиции в окрестностях Алеппо, в очередной раз открыли огонь по жилым районам города. Один человек погиб, десять получили ранения.

Анкара между тем сообщила об уничтожении ударами ее ВВС за последние сутки 22 террористов и 272 объектов ИГ в районе города Аль-Баб и находящегося в его окрестности селения Базаа. Об этом сообщило Анатолийское информационное агентство.

Согласно заявлению генштаба, ударами ВВС Турции было уничтожено, в частности, 21 укрытие террористов, два командных пункта и склад с оружием.

Ранее базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» сообщил, что в результате ударов турецких войск по подконтрольным ИГ районам в окрестностях города Аль-Баб и населенного пункта Тадиф погибли 10 мирных жителей, в том числе женщина и ребенок.

Напомним, что турецкая армия при поддержке отрядов «Свободной сирийской армии» (ССА)** проводит в регионе операцию «Щит Евфрата» с целью освобождения северных районов Сирии от ИГ.

Кроме того, Анатолийское информационное агентство утверждает со ссылкой на военный источник, что в окрестностях населенного пункта Шуюх на севере провинции курдские отряды народной самообороны, боевое крыло «Демократического союза» (PYD), открыли огонь по возвращавшимся в свои дома в освобожденном от ИГ Джарабулусе беженцам. Согласно данным агентства, 7 мирных граждан были убиты, еще три получили.

Стоит, впрочем, отметить, что данная информация нуждается в подтверждении в свете крайне сложных отношений между курдскими формированиями и турецким правительством. Так в последние недели неоднократно сообщалось, что турецкие войска открывали огонь по позициям отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF)***, несмотря на то, что обе стороны участвуют в операциях против террористов ИГ.

Провинция Хомс

В то время как правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГ в окрестностях Пальмиры к востоку от Хомса, военные действия также фиксируются и в северных районах провинции.

Местные активисты сообщают, что сирийская армия нанесла удары по позициям вооруженных исламистских формирований в районе населенных пунктов Западная Аль-Фархания и Умм Шаршух. Ранее поступала информация, что артиллерия правительственных войск обстреляла скопления боевиков в окрестностях селений Сунейсиль, Джавалик, Аль-Халмуз и Аль-Махатта. На направлении Аль-Махатты и Аль-Сунейсиля идут бои между сирийской армией и исламистами.

Провинция Дейр эз-Зор

Получила подтверждение информация о гибели двух мирных жителей – мужчины и его ребенка – в результате обстрела боевиками ИГ жилого квартала Ат-Тахтух в городе Дейр эз-Зоре два дня назад. Об этом сообщил «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Местные активисты сообщают, что ВКС России нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях квартала Аль-Уммаль (рабочего квартала) к северо-западу от города.

В первой половине дня в городе установилось тревожное затишье, обе стороны накапливают силы для дальнейшей борьбы.

Напомним, что группировка ИГ проводит в Дейр эз-Зоре крупнейшее за последний год наступление. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ сдерживают боевиков, пытаясь в то же время деблокировать третий год находящийся в осаде гарнизон военного аэродрома в окрестностях города.

В восточной части провинции тысячи беженцев в районе населенного пункта Альбу Камаль, второй год находящегося под контролем ИГ, продолжают жить в условиях гуманитарной катастрофы. О страданиях лишенных крова сирийцев рассказали информационному порталу Diyaruna бежавшие в подконтрольные правительству районы беженцы.

Террористы ежедневно совершают акты агрессии против беженцев. Полиция ИГ постоянно задерживает мирных граждан по обвинению в несоблюдении декретов командования группировки. Боевики периодически проводят аресты «вслепую», казня и заключая в тюрьму по обвинению в «предательстве» случайно попавшихся им под руку жителей.

Кроме преследований со стороны боевиков беженцы также страдают от голода и отсутствия медикаментов.

Провинция Даръа

В нескольких районах западной части провинции Даръа были зафиксированы столкновения между боевиками вооруженных исламистских формирований с одной стороны и связанной с ИГ группировки «Джейш Халид бин аль-Валид» с другой. Местные активисты сообщают о потерях с обеих сторон.

В районе населенного пункта Абу Хаджар продолжаются бои между боевиками «Сирийской свободной армии» и террористами ИГ.

Провинция Идлиб

В районе здания тюрьмы в Идлибе прошлой ночью были зафиксированы столкновения между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам»*** с одной стороны и «Ахрар аш-Шам» и союзных ей группировок с другой. Об этом сообщает телеканал RT.

Напомним, что здание тюрьмы было захвачено в ночь с 25 на 26 января боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» у «Сукур аш-Шам». Одержавшая победу сторона позволила проигравшим исламистам покинуть место событий, а контроль над тюрьмой был передан коалиции «Джейш аль-Фатх», к которой относится «Джебхат Фатх аш-Шам».

Между тем ситуация в провинции остается крайне напряженной, группировки исламистов перешли от локальных столкновений к открытому вооруженному противостоянию. Как сообщают правительственные СМИ, 35 боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» были уничтожены в результате столкновений с исламистами «Джейш аль-Муджахидин» («Армии моджахедов») и «Сукур аш-Шам» («Соколов Леванта»).

Провинция Хама

Конфликт между группировками исламистов также привел к усложнению ситуации на северо-востоке провинции Хама. Командование «Джебхат Фатх аш-Шам» потребовало от боевиков других вооруженных формирований в городе Халфая присягнуть на верность или покинуть населенный пункт в течение нескольких дней, предварительно передав группировке все свои штабы. Об этом сообщил информационный портал SyriaWatan.

Также поступила информация, что боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» убили исламиста одной из группировок, который собирался оказать вооруженное сопротивление.

Провинция Аль-Хасака

«Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» сообщил, что турецкие войска обстреляли из пулеметов населенный пункт Мазра к северу от контролируемого курдскими формированиями приграничного города Аль-Камышлы в северной части провинции Аль-Хасака. Два человека получили ранения различной степени тяжести, судьба еще четверых остается неизвестной.

Необходимо отметить, что город Аль-Камышлы считается столицей Сирийского Курдистана.

Ирак

Мирная жизнь постепенно возвращается в освобожденные правительственными войсками от террористов ИГ районы восточной части Мосула. 16 тысяч детей возобновляют учебу в школах города. Об этом заявила действующая под эгидой ООН международная организация ЮНИСЕФ.

Кроме того, более пяти тысяч беженцев возвращаются в свои дома в освобожденных иракской армией кварталах на левом берегу Евфрата. Местные и международные гуманитарные организации интенсифицируют работу в городе, чтобы помочь мирным жителям вернуться к нормальному течению жизни. Об этом сообщило Анатолийское информационное агентство со ссылкой на официальный источник.