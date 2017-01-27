Курды Сирии оценили идею изменить название страны

Москва, 27 января. Сирийские курды поддерживают инициативу исключить из названия страны слово «арабская», эта идея изложена в проекте конституции Сирии. Об этом заявил представитель партии Демократический союз Халед Исса.

«Есть очень позитивные предложения среди тех, которые внесла Россия. Это исключение слова «арабская» из названия Сирии, чтобы вместо «Сирийская Арабская республика» было — «Сирийская республика», — заметил Халед Исса, передает РИА Новости. По его мнению, в многоэтнической стране должны уважаться права всех народов.