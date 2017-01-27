Российские зенитчики уничтожили воздушного «противника» в облаках

Сухум, 27 января. Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии отработали поиск и уничтожение условного противника в тумане и облаках.

Тренировки боевых расчетов зенитных ракетных комплексов происходили на высокогорном полигоне для максимального снижения видимости. Противника бойцам приходилось искать при помощи радиолокационных станций, которые обеспечивают обнаружение воздушного объекта за 45 километров. На учениях зенитчики отработали маскировку стартовых позиций и организацию системы связи, после чего приступили к стрельбам. Пуски производились из комплексов «Оса», «Стрела» и «Игла». В учениях были задействованы порядка 200 военнослужащих и 20 единиц вооружения и техники.