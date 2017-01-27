Союз мусульман Казахстана объяснил запрет на «высокоскоростной» секс

Астана, 27 января. Союз мусульман Казахстана составил рекомендации относительно того, как можно заниматься сексом верующим.

Согласно составленным инструкциям, мужской половой орган не является предметом торга, которые можно продать или предоставить в аренду, его нельзя использовать «в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта».

Кроме того, в СМК ограничили скорость полового акта до трех метров в секунду в населенном пункте и до пяти метров в секунду за его пределами.

Верующим также запретили есть, молиться, читать газеты, смотреть телевизор, кашлять, чихать, испражняться и играть в азартные игры, сообщает «Дни.ру».

Руководитель организации Мурат Телибеков объяснил, что таким образом Союз мусульман Казахстана высмеял решение официального духовенства о запрете суррогатного материнства.

«Наше заявление — это реакция на абсурдное заявление Духовного управления мусульман Казахстана, которое вынесло религиозный вердикт о запрете суррогатного материнства. Причем в официальном заявлении звучат такие доводы, как «согласно шариату матка женщины не является предметом торга, которую можно продавать, предоставлять в аренду». Мы решили дополнить список официального духовенства, чтобы подчеркнуть его нелепость», — рассказал Телибеков «Лайфу».