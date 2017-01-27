Космический грузовик «Прогресс» затопят в Тихом океане

Москва, 27 января. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-03» 31 января будет отстыкован от Международной космической станции и затоплен в океане. Об этом в пятницу заявили в Центре управления полетами.

Отстыковка состоится в 17.23 по московскому времени, а в 21.10 корабль войдет в плотные слои атмосферы.

«Согласно расчетам, несгоревшие части конструкции грузового корабля затонут примерно в 22.24 по московскому времени в заданном районе несудоходной части Тихого океана», — пояснил агентству РИА Новости представитель ЦУП.