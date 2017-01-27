Новые «звездные войны»: США строят оружие для космоса, но обвиняют Россию

Глава стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен назвал Китай и Россию основными противниками Соединенных Штатов в космическом пространстве. Согласно заявлению Хайтена, Россия разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие.

«Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе, и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве», — заявил глава стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ), выступая перед аудиторией в Стэнфордском университете (штат Калифорния). По словам Хайтена, Россия, создавшая оружие для уничтожения спутников еще в 1980-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и «другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников».

«Уже в ближайшем будущем Китай и Россия смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это», — добавил к своим заявлениям глава американского СТРАТКОМ.

Лучший способ остановить войну — это быть готовыми к войне, пришел к выводу Хайтен.

Насколько правдивы данные заявления главы СТРАТКОМ в части активности России и Китая в космическом пространстве? И в какой мере сами США вовлечены в гонку вооружений в космическом пространстве — сегодня и в перспективе того самого прозвучавшего «ближайшего будущего»?

Краеугольный камень безопасности

Договор о космосе 1967 года (полное официальное название этого документа: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела) — на сегодняшний день является основным межправительственным документом, который регулирует как взаимоотношения стран в вопросе размещения в космосе различных видов оружия, так и отчасти — создание систем противоспутниковой и противоракетной обороны.

Среди принципов, которые положены в основу данного договора, ратифицированного в СССР, США, Китае и еще в ста государствах мира, содержится запрет для государств-участников на размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли. Кроме того, запрещена его установка на Луне или любом другом небесном теле, на станции или спутнике в космическом пространстве. Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел исключительно мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, для проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений. Тем не менее, договор не запрещает размещения обычных вооружений на орбите. Также в нем указано, что космос не может принадлежать какой-либо стране.

В свое время именно США во многом нарушили принципы договора о космосе, развернув в середине 1980-х годов масштабные работы по созданию системы космической ПРО, официально получившей название «программы Стратегической оборонной инициативы (СОИ)», а неофициально прозванной «Программой звездных войн». Научно-технические исследования и развертывание системы противоракетных спутников по программе СОИ были оглашены президентом США Рональдом Рейганом в его выступлении от 23 марта 1983 года, и советские работы по созданию лазерного и кинетического оружия противоспутниковой природы, упомянутые Хайденом, фактически были ответом СССР на программу СОИ.

Лазейка, которую использовали США в нарушение духа договора о космосе, состояла в том, что сам текст договора очень размыто подходил к вопросу размещения в космосе оружия, отличного от ядерного или иного оружия массового поражения — по сути, слова «обычные вооружения» никак не звучат «в букве» договора, а возможность использования космоса в военных целях и для размещения лазерного, пучкового, кинетического или любого другого оружия следует из принципа «что не запрещено — то разрешено».

Этот-то принцип и использовал Вашингтон, запустив в 1980-х годах программу СОИ, — и втайне надеясь на то, что ни Москва, ни Пекин не смогут дорасти до того технологического уровня, который был заложен американцами в большинство систем этой программы. Однако реальность опровергла ожидания США — уже к 1988–1990 годам стало ясно, что СССР создал свой асимметричный ответ на систему СОИ в виде противоспутникового оружия (проект «Полюс» и аналогичные ему). А в 2007 году свою противоспутниковую систему продемонстрировал и Китай, взорвав с помощью кинетического оружия свой собственный спутник, выработавший ресурс.

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Сегодня американские планы по использованию космического пространства по прежнему опираются на попытки сохранения технологического и военного лидерства, хотя с середины 2000-х годов всем уже ясно, что и Россия, и Китай могут более простыми, эффективными и дешевыми средствами обеспечить борьбу с американскими спутниками, являющимися «глазами» и «ушами» любой перспективной системы американской военно-космической группировки.

Наследники СОИ

Надо заметить, что призыв к реинкарнации «Программы звездных войн», который прозвучал в заявлении Хайтена, является лишь публичной констатацией известного факта: работы над противоракетным и космическим оружием по линии Пентагона в США никогда не прекращались — и теперь настал удобный момент для их открытого развертывания в масштабную систему.

Достаточно упомянуть то, что, несмотря на официальное закрытие разработки систем программы СОИ в 1990–1994 годах, большая часть технологических разработок этой масштабной программы нашла свое применение в позднейших системах американского ПВО, ПРО и противоспутникового оружия.

Так, например, официально закрытая в 1994 году система «Бриллиантовая галька», которая подразумевала выведение в угрожающий период массы кинетических перехватчиков на низкие орбиты для поражения стартующих МБР противника, нашла свое продолжение в современных американских системах Евро-ПРО и перехватчиках ПРО типа GBI, уже развернутых на Аляске. Кинетическая боеголовка современных противоракет практически полностью повторяет дизайн, в свое время разработанный для «Бриллиантовой гальки».

То же самое можно сказать и о программе космического рельсотрона (CHECMATE). Значительной проблемой рельсотронов космического базирования стало большое потребление энергии и выделение тепла, отвод которого в космосе вызвал бы потребность в значительных по площади радиаторах и мощном источнике энергии. В итоге программа рельсотронов в рамках СОИ была отменена, но дала мощный толчок развитию рельсотронов как оружия для применения на Земле (например, в эсминцах класса «Замволт»). Программа же космического рельсотрона была трансформирована в программы разработки легкогазовой пушки, которая может вполне уйти от массы неприятных ограничений рельсотронной технологии.

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Продолжаются в США и работы по космическим боевым лазерам, хотя тут, исходя из массы технических ограничений, успехи гораздо скромнее.

Таким образом, упомянутые Джоном Хайтеном усилия России и Китая в деле создания противооружия, призванного уравновесить американские разработки космического оружия, можно оценить с совершенно иной точки зрения: любой совершенный меч требует столь же мощного щита для защиты от себя.

И Россия, и Китай этот щит против американского меча все время улучшают и совершенствуют. Потому что тоже понимают, что «лучший способ остановить войну — это быть готовыми к войне».