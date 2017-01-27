В России в 2016 году упал спрос на авиаперевозки отечественными компаниями

Москва, 27 января. Росавиация подвела итоги 2016 года, отметив, что пассажирские перевозки отечественными компаниями сократились на 3,8%

В России в 2016 году сократилось количество перевозок воздушным транспортом. Так, по данным Росавиации, перевозка пассажиров отечественными компаниями в прошлом году сократилась на 3,8%. Всего было перевезено 88,56 миллиона человек. Международные перевозки показали еще большее снижение — 18,6%, зарубежные компании перевезли 32,16 миллиона россиян.

В то же время, транспортировка воздушным транспортом различных грузов увеличилась на 0,6% по сравнению с 2015 годом. Российские авиаперевозчики доставили почти 977 тысяч тонн товаров по всей стране, передает «Подмосковье 360».