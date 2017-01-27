Олланд призвал Европу расценивать президентство Трампа как «вызов»

Париж, 27 января. Президент Франции Франсуа Олланд призвал Европу расценивать президентство Дональда Трампа в США как вызов.

Олланд выступи с критикой высказываний Трампе о Евросоюзе и НАТО. Президент Франции обратил внимание, что европейским странам не нужны советы со стороны. По мнению Олланда, Европа способна самостоятельно принимать решения, опираясь на свои интересовы. Президентство Трампа в США французский лидер назвал «вызовом» для Европы, передает RT на русском.

Ранее Олланд констатировал, что Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, от которого США отказались по распоряжению Трампа.