Клинцевич: Госзащита военных, противостоящих терроризму, подтверждает высокий статус наших бойцов

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о государственной защите военнослужащих, участвующих в борьбе с терроризмом и выполняющих спецфункции по защите национальной безопасности нашей страны.

«Предлагается дополнить федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» новой категорией защищаемых лиц», — говорится в сопроводительном письме к новому закону.

Таким образом, для российских солдат, военных полицейских и разведчиков, борющихся с международным терроризмом, будет предусмотрен тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных органов. Теперь, к примеру, военное командование может запретить выдачу и распространение персональных данных этих солдат. Также в случае необходимости могут быть изменены номера их телефонов и личных транспортных средств.

Уже скоро новый закон поступит на рассмотрение в Совет Федерации РФ. Пока этого еще не произошло, Федеральное агентство новостей решило обратиться за оценкой перспектив данного законопроекта к первому заместителю председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Францу Клинцевичу.

«Это очень необходимая мера, и я абсолютно уверен, что в нашем комитете этот проект будет принят, и Совету Федерации будет рекомендовано поддержать его вслед за Государственной думой. Этот закон чрезвычайно важен с психологической, политической и, главное, духовно-нравственной точек зрения. Это высокая оценка тех, кто сегодня выполняет очень важное правительственное задание по борьбе с международным террором. Эта оценка имеет и социальное, и моральное значение. Главное, она подтверждает статус наших бойцов. Это для людей гораздо важнее, чем лишняя копейка. Этот закон — выражение безусловного внимания к тому, что делают наши солдаты, офицеры и генералы», — приводит свою точку зрения сенатор.

Появление подобного закона только своевременно. Он окажет существенную психологическую поддержку тем нашим бойцам, которые защищают Россию и мир, вдалеке от наших границ. «Более того, я думаю, что у наших молодых людей он сформирует стойкое убеждение, что защита нашей страны, служба в вооруженных силах, — действительно очень важный долг. Государство очень высоко ценит и принимает тех, кто надел погоны и рискует своей жизнью, благополучием, личными свободами, исполняя долг перед своей страной. Данный закон — не просто какая-нибудь патетика, но очень серьезная вещь», — подводит итог Франц Клинцевич.