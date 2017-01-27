Шойгу отметил талант команды КВН тульских суворовцев

Москва, 27 января. Министр обороны Сергей Шойгу 25 января присутствовал на финальной игре КВН среди команд воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ в Центральном академическом театре Российской армии.

Среди команд, выступавших вне конкурса, была и команда тульских суворовцев «На страже юмора». Ребята успешно выступили на фестивале молодых команд Областной лиги КВН, участвовали в окружных соревнованиях команд образовательных учреждений Минобороны в Туле.

«В прошлом году начало работу Тульское суворовское военное училище, команда которого уже дебютировала в КВН. В 2017 году, по решению президента России Владимира Путина, будут открыты филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске и президентское кадетское училище в Петрозаводске», — заявил министр обороны.