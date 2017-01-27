Мать уговорила Роналду жениться на продавщице

Мадрид, 27 января. Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиано Роналду заявил о помолвке. Избранницей легендарного футболиста стала продавщица магазина Gucci Джорджина Родригес, с которой спортсмен встречается уже четыре месяца. Свадьбу пара сыграет летом следующего года.

Отметим, что на женитьбе настояла мать футболиста — Долорес Авейру, которой очень приглянулась невестка. Как сообщают местные СМИ, сам Роналду тоже без ума от девушки и хочет завести с ней детей. Примечательно, что у Роналду уже есть шестилетний сын, который родился от суррогатной матери.