Джокер или красный валет: новый глава МИД Германии попытается разыграть карту РФ

Президент Германии освободил Франк-Вальтера Штайнмайера от должности главы МИД. Министерство возглавил экс-министр экономики Зигмар Габриэль. В какую сторону могут измениться на этом фоне дипломатические отношения Берлина и Москвы? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Штайнмайер уходит в светлое будущее: в ноябре он выдвинут на пост президента страны. Должность исключительно презентативная, особой власти она не несет. Поговаривают, что канцлер Германии Ангела Меркель таким образом изящно избавилась от конкурента перед выборами в Бундестаг. Как бы то ни было, его сменщик уже весь в работе: на следующей неделе он посетит с деловым визитом Вашингтон. Там он встретится с вице-президентом Майком Пенсом и возможным госсекретарем Рексом Тиллерсоном. А затем отправится во Францию. Уже весь в заботах.

«Габриэль занимал пост министра экономики и финансов, до этого был министром окружающей среды и экологии, и после ухода Штайнмайера мы вроде видим преемственность, потому что он представляет социал-демократическую партию (СДПГ). То есть ту политическую силу, которая традиционно выступает за сближение отношений с Россией. Штайнмайер известен тем, что он уравновешивал все высказывания Ангелы Меркель, разрабатывал поэтапный план снятия санкций с России. В данном контексте можно было бы говорить, что Габриэль продолжит эту политику, но здесь есть несколько интересных моментов», — комментирует старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Первый важный момент — повестка дня и отношения Европы и США. Которые, как известно, сейчас далеки от идеальных.

«И здесь Габриэль уже известен своими свежими высказываниями. Поскольку Германия — экспортная держава, она много поставляет в США, а Трамп заявил о защитных мерах и даже введении штрафов за превышение доли товара, импортируемого в Штаты. Но, как считает новый глава МИД, возможная торговая война Трампа со странами Южной Америки, Азии, с Мексикой — шанс для Германии компенсировать возможные потери от экспорта непосредственно в Вашингтон. Подобный тезис уже нашел поддержку в промышленной среде», — продолжает эксперт ФАН.

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Второй важный момент — начало работы нового президента США и его администрации. Сложно строить международную политику, не учитывая этот фактор.

«Приход Трампа — шанс для Германии стать ведущей и более активной державой на международном рынке и более глобальным игроком. Еще Штайнмайер вырабатывал определенные концепции лидерства, а Габриэль говорит о структуре Европы как ядра: если раньше речь шла о Европе разных скоростей, то теперь он отрицает важную роль государств второго плана, не способных быстро интегрироваться в ЕС. В концепции новой Европы одним из объединяющих мотивов как раз может быть внешняя политика. В частности, некое противопоставление США и России», — считает собеседник.

В частности, она обращает внимание на ту информационную картину, что сложилась в государстве и которая формируется во многом политикой СМИ.

«В начале января тот же глава ведомства по охране конституции допустил, что хакерские атаки в США были совершены Россией, и нельзя исключать, что Москва и дальше будет вмешиваться в избирательную кампанию Германии. Этот тезис не подтверждается официальными доказательствами, но активно вбрасывается в немецкие СМИ. Выборы в Бундестаг будут в конце сентября. И обычно внешняя политика не играет в них важной роли, на первый план должны выходить миграционный кризис, вопросы безопасности, налогов. Но не в этот раз. Разыгрываемая карта с Россией, отвлечение внимания избирателей тоже займет определенное и важное место», — продолжает Тимошенкова.

А уж джокер это будет или красный валет, предстоит решить уже СДПГ. По ее словам, членам партии придется продумать концепцию, как им выступать публично и в СМИ в контексте отношений с Россией. С одной стороны, им нужно занимать определенную позицию по вмешательствам на выборы, реагировать, с другой стороны, они выступают за сближение с РФ, бизнес тоже не против этого шага. Задачка, которая может оказаться Габриэлю не под силу.