Владивосток, 27 января. Командующий Тихоокеанским флотом заявил, что благодаря решениям министра обороны России Сергея Шойгу судостроение в стране сейчас переживает подъем.

На торжественной передаче дизель-электрической подводной лодки проекта «Варшавянка» Тихоокеанскому флоту адмирал Сергей Авакянц сообщил, что долгое время судостроительные предприятия России находились в упадке, однако сейчас эта сфера переживает подъем и рассвет. Сегодня подлодка «Комсомольск-на-Амуре» была передана военным ведомством в боевой состав Тихоокеанского флота.

Ранее Газета.ру написала, что Сергей Шойгу вручил медаль президенту Международного клуба веселых и находчивых Александру Маслякову.