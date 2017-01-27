МВФ назвал условия для выделения нового транша Киеву

Вашингтон, 27 января. Киев должен решить несколько оставшихся проблем, чтобы Международный валютный фонд выделил Украине новый транш кредита, заявил спикер МВФ Вильям Мюррей.

Мюррей объяснил, почему в МВФ задерживают выделение нового транша кредита Украине.

«Для завершения пересмотра программы украинские власти должны решить несколько оставшихся проблем», — заметил он.

После урегулирования этих проблем на Украине, по словам Мюррея, совет директоров завершит третий пересмотр программы в ближайшие недели. Однако он подчеркнул, что на данный момент точной информации о заседании совета директоров нет, передает «Свободная пресса».