Берлин, 27 января. Ушедший в отставку глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война в Сирии — это «хроника упущенных шансов и доказательство некомпетентности западных союзников».

Сегодня экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал сирийский конфликт, высказав сомнения в «поведении Запада». Он подчеркнул, что война в Сирии — это «хроника упущенных шансов и доказательство некомпетентности западных союзников».

Штайнмайер отдельно выделил, что не выражал Башару Асаду симпатию, но при этом считал необходимым «показать ему пути сотрудничества с Западом». Тем не менее, Вашингтон в лице Барака Обамы и Париж в лице Франсуа Олланда предпочли сделать САР «частью воображаемой оси зла».