Путин и Совбез подвели итоги переговоров по Сирии в Астане

Москва, 27 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин обсудил урегулирование в Сирии на оперативном совещании Совета безопасности. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент поднял данный вопрос в контексте состоявшихся в Астане межсирийских переговоров.

«Обсуждались итоги астанинских переговоров, а также перспективы дальнейших усилий по сирийскому политическому урегулированию», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Путин и постоянные члены Совбеза отметили важность согласия всеми сторонами указанных переговоров с невозможностью военного решения сирийского конфликта.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров передал представителям сирийской оппозиции на встрече в Москве проект конституции Сирии. Руководитель департамента востоковедения Института политических исследований Арсений Григорьев объяснил агентству НСН причины недовольства сирийской оппозиции.