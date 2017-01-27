Крик отчаяния в телеэфире: Порошенко предупредили, что украинцы хотят сбежать в Крым

На украинском телевидении внезапно произошла очередная «зрада». Житель Харькова в прямом эфире телеканала News One поинтересовался, почему Российская Федерация, которую ведущие программы называют «агрессором», заботится о жителях Крыма намного больше, чем это делала Украина. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о жизни в Крыму и украинской действительности.

По словам харьковчанина, пенсии у жителей Крыма выше раза в четыре, медицина абсолютно бесплатная, газ дешевле и еще многое другое. «Получается, кто агрессор тогда?» — вопрошает телезритель, который представился Михаилом.

Харьковчанин подчеркнул, что «патриоты» не хотят покидать Крым и ехать на Украину. «Мне стали крутить пальцем у виска — никто оттуда на Украину не хочет», — рассказал он, как пытался обменять свою харьковскую квартиру на крымскую.

В то же время четыре крымских города вышли в топ-10 самых популярных курортов России для отдыха иностранных туристов, включая украинцев, в туристическом сезоне текущего года. Об этом сообщает Минкурортов республики. Речь в частности идет об Алуште, Севастополе, Феодосии и Ялте.

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Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда на украинское радио и телевидение дозваниваются люди, уставшие от антироссийской пропаганды. Так, например, в 2015 году в эфире ток-шоу «Радио Вести», который вел известный российский телеведущий Матвей Ганапольский, дозвонился радиослушатель из Днепропетровска, он в прямом эфире заявил, что он вдохновлен президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер никаких украинцев не убивает, а наоборот — Путин единственный, «кто борется за Украину и спасет ее, я уверен».

В результате Ганапольский, перебив радиослушателя, вышел из себя. Отключив жителя Днепропетровска, ведущий перешел к открытым и грязным оскорблениям: «Иди в жопу. Слышишь меня. Подонок, тварь».

Напомним, Крым не согласился с государственным переворотом на Украине, и руководство полуострова приняло волевое решение провести референдум об отделении от «незалежной» и «самостийной» и присоединиться к Российской Федерации. За воссоединение с Россией проголосовало более 95% жителей Крыма.

«Катастрофическое падение уровня жизни на Украине — результат неправильной экономической политики режима Порошенко. Экономическая программа новой власти, пришедшей путем государственного переворота, изначально имела три направления. Во-первых, разрыв экономических связей с Россией. Во-вторых, либерализация экономики путем отказа от политики протекционизма и невмешательства в рыночные процессы. В-третьих, распродажа остатков государственной собственности. Мы видим, к чему привело движение страны в рамках данной экономической парадигмы. Оно привело к падению гривны в 3,4 раза и как следствие — падению покупательной способности населения, что в свою очередь привело к падению товарооборота, и далее по цепочке. К отсутствию реальных источников наполнения бюджета и как следствие — недофинансированию системы здравоохранения, образования, правоохранительных органов. Это в свою очередь привело к деградации данных государственных институтов — закрытию больниц и детских садов, сокращению преподавательского состава, разгулу преступности и многим другим ужасным вещам», — пояснил ФАН экс-депутат Одесского областного совета, координатор запрещенного в Украине объединения «Боротьба» Алексей Албу.

В этих условиях, отметил он, власть делает все для того, чтобы никак не освещать существующие проблемы в прессе, делает все для того, чтобы отвлечь внимание населения от социальных бед, напугать его каким-то «агрессором». Но ведь запретами на обсуждение данной темы — проблему решить нельзя и она все равно выйдет наружу.

«Звонок жителя Харькова во время прямого эфира на украинском телеканале NewsOne — это крик отчаяния, и серьезный звоночек для власти, говорящий о том, что как бы они не пытались скрыть данную проблему — люди все прекрасно понимают и видят. Видят, что жизнь в Крыму существенно отличается в лучшую сторону, не смотря на все козни украинской власти — подрывы линий электропередач, попытки отключения водоснабжения Крыма, организации диверсий и разведывательных сетей, перекрытие поставок товаров из континентальной Украины и так далее. Для Украины есть только один путь решения экономических, и как следствие — социальных и политических проблем. Это отказ от либеральной модели экономики, выражающейся в проведении обширной кампании деприватизации, в результате которой в собственность государства должны вернуться все незаконно приватизированные за бесценок предприятия, созданные в советское время. Внедрение системы государственного планирования для госпредприятий и политики протекционизма. Восстановление разорванных экономических связей с Таможенным союзом. В противном случае — народы Украины обречены на нищету и бесправие, жизнь без медицинской помощи и образования, разгул преступности и деградацию», — резюмировал Албу.