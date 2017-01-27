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Россия
ВКС РФ под Краснодаром отработали полеты на сверхмалых высотах

ВКС РФ под Краснодаром отработали полеты на сверхмалых высотах

14:46  27 Января 2017
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ВКС РФ под Краснодаром отработали полеты на сверхмалых высотах

Краснодар, 27 января. Летчики армейской авиации ВКС РФ отработали нанесение ракетных ударов по позициям условного противника.

Ударные вертолеты «Ночной охотник», «Аллигатор», а также транспортно-боевые Ми-8АМТШ и Ми-35 Южного военного округа провели тренировку по боевому заходу на передний край обороны условного противника. Для успешной атаки были выполнены элементы полета на сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности. Экипажи работали в составе пар и боевых звеньев. Ведущий экипаж, обнаружив наземные цели, должен был распределить их среди ведомых вертолетов для повышения эффективности огня. Вертолетчики уничтожили более 40 мишеней, имитирующих укрепления и колонну техники условного противника.

Ранее Газета.ру написала, что Аргентина намерена приобрести у России более 15 истребителей МиГ-29.

Алексей Громов
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