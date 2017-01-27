Порошенко едет в Берлин, чтобы обсудить Донбасс с Меркель

Киев, 27 января. Украинский президент Петр Порошенко 30 января намерен посетить ФРГ, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь Святослав Цеголко.

На будущей неделе украинский лидер Петр Порошенко посетит Берлин, чтобы встретиться с главой немецкого правительства Ангелой Меркель. Об этом стало известно со слов пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко. «Ожидается, что собеседники обсудят ситуацию в Донбассе и имплементацию минских соглашений», — отметил спикер. Как ранее сообщало агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, 28 января канцлер Меркель и американский президент Дональд Трамп могут поднять тему России и Украины в ходе телефонного разговора.