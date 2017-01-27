Водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Петербурге и скрылся

Санкт-Петербург, 27 января. Полиция Петербурга ищет водителя, который сбил девочку на перекрестке Коллонтай – Товарищеский, когда та переходила дорогу на зеленый свет.

Сестра 11-летней девочки рассказала, что та направлялась в сторону метро. Водитель даже не остановился, когда сбил школьницу, и продолжил свой путь. Согласно предварительным данным, пострадавшая отделалась легкими ушибами. В настоящее время ее родственники ищут свидетелей происшествия, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что девочка в Липецке получила перелом позвоночника, когда автобус, в котором она ехала, подпрыгнул на лежачем полицейском. Правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту.