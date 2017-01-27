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Политика
Представитель де Мистуры назвала три главных итога встречи по Сирии в Астане

Представитель де Мистуры назвала три главных итога встречи по Сирии в Астане

14:44  27 Января 2017
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Представитель де Мистуры назвала три важнейших итога встречи в Астане

Женева, 27 января. Представитель спецпосланника ООН по Сирии Стефана де Мистуры заявила о трех важных итогах межсирийских переговоров в Астане. 

«Переговоры в Астане привели к значительному вкладу в продвижение к миру в Сирии», — сказала Яна Шариф. При этом она особо подчеркнула, что именно в Казахстане делегации Дамаска и сирийской оппозиции впервые сели за один стол переговоров и выслушали требования друг друга. Это, по ее словам, поспособствует созданию атмосферы поддержки для обеих сторон на политических переговорах под эгидой ООН в Женеве. 

Шариф также указала на создание в Астане трехстороннего механизма по наблюдению за режимом прекращения огня. А третьим важным итогом переговов пресс-секретарь де Мистуры считает совместное заявление России, Турции и Ирана. Этот документ укрепляет режим прекращения огня в ближневосточной стране, сообщает «Газета.ру».

#стефан де мистура #яна шариф
Ярослава Замысловатова
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