Представитель де Мистуры назвала три главных итога встречи по Сирии в Астане

Женева, 27 января. Представитель спецпосланника ООН по Сирии Стефана де Мистуры заявила о трех важных итогах межсирийских переговоров в Астане.

«Переговоры в Астане привели к значительному вкладу в продвижение к миру в Сирии», — сказала Яна Шариф. При этом она особо подчеркнула, что именно в Казахстане делегации Дамаска и сирийской оппозиции впервые сели за один стол переговоров и выслушали требования друг друга. Это, по ее словам, поспособствует созданию атмосферы поддержки для обеих сторон на политических переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Шариф также указала на создание в Астане трехстороннего механизма по наблюдению за режимом прекращения огня. А третьим важным итогом переговов пресс-секретарь де Мистуры считает совместное заявление России, Турции и Ирана. Этот документ укрепляет режим прекращения огня в ближневосточной стране, сообщает «Газета.ру».