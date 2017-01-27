Развратившего 32 детей красноярца признали психбольным

Красноярск, 27 января. У 26-летнего жителя Красноярска, совершавшего развратные действия в отношении 32 детей, обнаружили психическое заболевание. В связи с этим суд должен рассмотреть вопрос о помещении педофила в психиатрическую больницу, сообщала пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, красноярец с марта по сентябрь прошлого года общался в соцсети «ВКонтакте» с мальчиками и девочками, сопровождая свои сообщения непристойными фотографиями. Жертвами развратника стали как жители города, так и жители других российских субъектов. Экспертиза показала, что мужчина душевно болен, и свои преступные действия он осознать не может. В итоге уголовное дело в его отношении передали в суд для решении вопроса о назначении специального лечения.