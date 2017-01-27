Наркоман, грозившийся взорвать гранатой многоэтажку, обезврежен в Челябинске

Челябинск, 27 января. В Тракторозаводском районе Челябинска молодой человек угрожал взорвать себя гранатой, сообщили источники в правоохранительных органах города.

По словам очевидцев событий, житель Челябинска находился под действием наркотиков. Молодой человек заперся в своей квартире и угрожал взорвать себя с помощью гранаты.

На место инцидента оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов, была осуществлена эвакуация жителей дома.

После этого девять сотрудников Росгвардии взяли штурмом квартиру. Прибывшие на место инцидента взрывотехники ОМОН определили, что у мужчины был макет гранаты «Ф-1».

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