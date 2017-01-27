Путин обсудил с Совбезом отношения РФ и США в преддверии разговора с Трампом

Москва, 27 января. Текущее состояние российско-американских отношений стало основной темой встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию российско-американских отношений», — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил о запланированном телефонном разговоре главы российского государства с его американским коллегой Дональдом Трампом, который должен состояться вечером в субботу, 28 января.

Ранее Песков призвал не ожидать «субстантивных контактов по всему периметру» от телефонного разговора глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,

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