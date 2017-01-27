Сирия сегодня: Алеппо и Латакия на пути к миру, страшное наследство ИГ, оккупированный Ирак

Сирия сегодня, 27 января. Не сравнивайте ситуацию в Сирии с оккупацией Ирака силами США, советует Сергей Лавров; Алеппо и Латакия получают российскую помощь; саперы обезвреживают мины, оставшиеся от ИГИЛ; боевиков, не присоединившихся к перемирию, уничтожат, предупреждает Мария Захарова.

Сирия — не Ирак

Проект конституции Сирии не нужно сравнивать с американским документом, предложенным в качестве основного закона Ирака. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с сирийской оппозицией.

«Представитель сирийской оппозиционеров на днях сказал, что конституцию Сирии должен писать сам сирийский народ, а предложенный Россией проект он сравнил с конституцией, навязанной Ираку представителем США», — отметил Лавров, объяснив, что в настоящее время Ирак фактически находится под американской оккупацией, и эти ситуации несравнимы.

«В Ираке речь шла именно об оккупантах, которые написали конституцию, и она была навязана иракскому народу», — подчеркнул министр, сообщив, что при работе российских специалистов над проектом конституции для Сирии была выбрана абсолютно другая стратегия.

«При работе над российским документом была сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые излагали и правительство Сирии, и представители сирийской оппозиции», — приводит газета «Известия» слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Алеппо и Латакия ждут мира и получают российскую помощь

Сирийские провинции Алеппо и Латакия постепенно возвращаются к мирной жизни. За минувшие сутки силами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии там было проведено восемь гуманитарных акций, в ходе которых российские офицеры оказали помощь более чем 4,3 тысячам мирных жителей Латакии и Алеппо и Латакии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как рассказали в центре, жителям шести районов города Алеппо российские миротворцы раздали около четырех тонн хлеба и 1,5 тысячи порций горячего питания. Жители одного из населенных пунктов в провинции Латакия получили более 150 продовольственных наборов. А всего сотрудники российского Центра за сутки доставили в Сирию около пяти тонн гуманитарных грузов.

Также в Алеппо и других провинциях продолжаются работы по разминированию мечетей, школ, жилых домов и других объектов инфраструктуры, ранее заминированных боевиками запрещенных в РФ группировок «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат-ан-Нусра».

Захарова: Боевиков, не присоединившихся к перемирию, уничтожат

Боевики, не присоединившиеся к режиму перемирия в Сирии и продолжающие вести боевые действия против правительственных сил, подлежат уничтожению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Те, кто не подчинился, не присоединился к режиму перемирия и продолжает боевую активность, рассматриваются в качестве боевых единиц и подлежат уничтожению, так как эти люди не вошли в мирный процесс», — отметила Захарова в ходе брифинга.