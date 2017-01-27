Новый глава МИД ФРГ рассказал о новых отношениях с Россией

Берлин, 27 января. Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который пришел на смену Франка Вальтера Штайнмайера, намерен наладить испорченные отношения с Россией. Об этом в пятницу заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

Более того, по словам Габриэля, восстановление отношений с Москвой является одной из приоритетных задач.