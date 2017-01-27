Военные инженеры ВВО отработали применение «Коршунов» и «Соколов»

Хабаровск, 27 января. Инженерное соединение Восточного военного округа провело первое в 2017 году тактико-специальное учение.

Военные инженеры на учениях проверили безопасность маршрутов движения боевой техники, используя миноискатели «Коршун» и защитные костюмы «Сокол», также в учениях участвовали кинологи с минно-розыскными собаками. Саперы тренировались в поиске и обезвреживании мин, растяжек и самодельных взрывоопасных закладок. По маршруту движения завалы были разобраны инженерными машинами разграждения. По ходу учений военные инженеры отражали внезапные атаки диверсионных групп условного противника. В тактико-специальной тренировке приняли участие более 150 бойцов и порядка 20 единиц военной техники.