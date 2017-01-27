Астероид, который рухнет на Землю в феврале, вызовет мега-цунами

Вашингтон, 27 января. Ученые из NASA предупреждают: в феврале на Землю упадет гигантский астероид, который может спровоцировать природные катастрофы.

Астрономы подсчитали, что первыми падение космического тела на нашей планете увидят британцы. Самый благоприятный исход события — это сгорание астероида в атмосфере Земли, в таком случае негативных последствий получится избежать. В противном случае объект может вызвать гигантское цунами или даже разрушить город.

При этом многие эксперты сомневаются, что астероид так опасен, как его описывают. Так, гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев напомнил, что данное небесное тело было открыто еще в прошлом году, при этом данные о его размере и траектории не разглашаются.

«Обычно если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию. И если бы он, правда, угрожал, то о нем знали бы не только в NASA», — заявил он в интервью ИА «Народные новости», добавив, что информация об астероиде кажется ему сомнительной.

Как передает «Индикатор», ранее западные астрономы воспользовались телескопом Hubble и другими телескопами, чтобы провести независимое измерение постоянной Хаббла.