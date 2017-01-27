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Астероид, который рухнет на Землю в феврале, вызовет мега-цунами

Астероид, который рухнет на Землю в феврале, вызовет мега-цунами

14:32  27 Января 2017
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НАСА: В феврале на Землю рухнет астероид, способный вызвать мега-цунами

Вашингтон, 27 января. Ученые из NASA предупреждают: в феврале на Землю упадет гигантский астероид, который может спровоцировать природные катастрофы. 

Астрономы подсчитали, что первыми падение космического тела на нашей планете увидят британцы. Самый благоприятный исход события — это сгорание астероида в атмосфере Земли, в таком случае негативных последствий получится избежать. В противном случае объект может вызвать гигантское цунами или даже разрушить город.

НАСА: В феврале на Землю рухнет астероид, способный вызвать мега-цунами

При этом многие эксперты сомневаются, что астероид так опасен, как его описывают. Так, гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев напомнил, что данное небесное тело было открыто еще в прошлом году, при этом данные о его размере и траектории не разглашаются.

«Обычно если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию. И если бы он, правда, угрожал, то о нем знали бы не только в NASA», — заявил он в интервью ИА «Народные новости», добавив, что информация об астероиде кажется ему сомнительной.

Как передает «Индикатор», ранее западные астрономы воспользовались телескопом Hubble и другими телескопами, чтобы провести независимое измерение постоянной Хаббла. 

Ксения Тасманова
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