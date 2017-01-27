Новый глава МИД ФРГ выступает за процветающие отношения с Россией

Берлин, 27 января. Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступает за процветающие и хорошие отношения с Россией, заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер.

Шефер обратил внимание, что отношения Германии и России значатся в повестке нового главы министерства иностранных дел. Он отметил, что Россия является важным и крупнейшим соседом Европы.

«Новый глава МИД заинтересован в том, чтобы поддерживать отношения с Россией по возможности процветающими и хорошими», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Габриэль заявил, что Германии и Европе необходимо готовиться к «сложным временам» в период правления нового президента США Дональда Трампа.