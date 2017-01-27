Аллигатора из московского зоопарка заподозрили в связях с Гитлером

Москва, 27 января. Миссисипского аллигатора Сатурна из московского зоопарка заподозрили в связях с Третьим рейхом. Писатель Борис Акунин написал в блоге, что животное могло быть питомцем Адольфа Гитлера.

Аллигаторы порой живут до ста лет, так что перед нами животное почтенного возраста. Известно, что аллигпатор и впрямь трофейный. По окончании Второй мировой войны британское правительство подарило рептилию СССР, сообщает RT на русском. До войны Сатурн действительно жил в Берлине, однако, скорее всего, он был не питомцем, а просто современником Гитлера.