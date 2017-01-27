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Политика
Офис спецпосланника ООН по Сирии ведет переговоры о встрече с администрацией Трампа

Офис спецпосланника ООН по Сирии ведет переговоры о встрече с администрацией Трампа

14:23  27 Января 2017
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Офис спецпосланника ООН по Сирии ведет переговоры о встрече с администрацией Трампа

Женева, 27 января. Офис спецпосланника ООН по Сирии Стефана де Мистуры ведет переговоры с представителями администрации Дональда Трампа об организации встречи, сообщила пресс-секретарь дипломата Яра Шариф.

Спецпосланник по Сирии от ООН Стефан де Мистура намерен встретиться с новой американской администрацией. Соответствующие переговоры ведет офис дипломата с Вашингтоном. Об этом сообщила спикер офиса де Мистуры Яра Шариф. «Переговоры идут с целью подготовки расписания встреч с представителями новой администрации США», — пояснила пресс-секретарь. Как ранее сообщало агентство НСН, женевские переговоры по урегулированию сирийского конфликта перенесены на конец февраля. 

 

Ирина Селезнева
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