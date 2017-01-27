Европейская мечта: украинская модель прошлась по Парижу с голой грудью

Париж, 27 января. Украинская топ-модель Алина Байкова, переехавшая из родного Кировограда в Нью-Йорк, шокировала соцсети фото в с голой грудью на улице в Париже. При этом сама Байкова назвала себя «жертвой моды» и сообщила, что ее подловили в одних трусах, когда она решила переодеться в своем автомобиле.

В столицу Франции 27-летняя девушка прилетела для участия в Парижской неделе моды. Снимок широко улыбающейся Байковой в одних трусах сделал фотограф Герман Ларкин. «Когда вы пытаетесь переодеться перед следующем событием, а Герман Ларкин вас подловил», — написала манекенщица в описании провокационного снимка, добавив хэштег «жертва моды». Публикация собрала уже более двух с половиной тысяч лайков.

Этот же снимок появился и в микроблоге самого Ларкина. «Кому нужен убер в Париже, когда едва одетые топ-модели позволяют вам прокатиться на Smart!», — пошутил он.

Отметим, что двумя месяцами ранее Байкова опубликовала другое фото с голой грудью. На снимке она вместе с подругой загорают топлес на пляже.