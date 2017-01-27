Рогозин объявил о создании истребителя МиГ пятого поколения

Москва, 27 января. Российская авиастроительная корпорация МиГ работает над созданием истребителя пятого поколения. Об этом в пятницу заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин во время встречи с журналистами.

«Мы сделаем и самолет КБ Микояна и Гуревича, также в пятом поколении», — отметил он.

При этом заместитель председателя правительства не стал уточнять возможные сроки или тактико-технические характеристики нового самолета.

Напомним, что накануне начались летные испытания истребителя поколения «4++» МиГ-35. Серийные закупки боевой машины начнутся с 2019 года, рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.