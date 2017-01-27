ДНР заявила о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

Донецк, 27 января. Подразделения ВСУ 5956 раз обстреляла Донецкую народную республику (ДНР) за минувшую неделю. По словам замкомандующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина, это на 1,5 тысячи обстрелов больше, чем за предыдущую неделю.

Басурин отметил, что в ходе обстрелов противник в основном применял артиллерию, танки и минометы.

26 домов в ДНР получили повреждения, под огонь украинской армии попали 26 населенных пунктов вдоль всей линии разграничения, в окрестностях Докучаевска и на южном участке фронта была сосредоточена наибольшая концентрация артиллерийского огня ВСУ, добавил замком.

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из минометов и артиллерии окраины Донецка, Горловки и юг ДНР.