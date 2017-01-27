Трамп рассказал о своих чувствах к обматерившей его Мадонне

Вашингтон, 27 января. Новый резидент Белого дома Дональд Трамп отозвался о нецензурных репликах певицы Мадонны в его адрес, он назвал исполнительницу отвратительной.

Американский лидер Дональд Трамп не оставил без комментария нецензурную брань певицы Мадонны, которая прозвучала во время акций протеста в Вашингтоне. «Честно говоря, она отвратительна. Думаю, она серьезно навредила сама себе. Она навредила самой идее этих маршей. Она и еще пара выступавших… Но особенно она. Думаю то, что она сказала, было позором для нашей страны», — пояснил свое отношение к произошедшему новый резидент Овального кабинета. Напомним, через некоторое время после выражения своего негативного отношения к Трампу, Мадонна сослалась на то, что СМИ перекрутили ее слова.