Горбачев дал Путину и Трампу совет, как не допустить ядерной войны

Москва, 27 января. Необходимо возобновить диалог между Москвой и Вашингтоном и не допустить начала ядерной войны. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в статье, опубликованной в журнале Time.

Он предложил Совбезу ООН провести заседание и принять резолюцию о недопустимости ядерной войны. По мнению Горбачева, инициаторами этого должны стать российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп, поскольку более 90% мировых ядерных арсеналов сосредоточены в руках РФ и США, а значит президенты этих государств несут особую ответственность.

Ядерная угроза является вполне реальной, считает Горбачев.

«Сегодня, однако, ядерная угроза в очередной раз кажется реальной. Отношения между двумя великими державами из плохих превратились в очень плохие за несколько лет. Сторонники наращивания военного потенциала и оборонно-промышленных комплексов потирают руки», — заявил экс-президент СССР.

Как сообщает НСН, Горбачев также заявил, что перестройка была объявлена 30 лет назад, чтобы «удержать мир».