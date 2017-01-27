ВКС РФ заменят парк легких истребителей на МиГ-35

Москва, 27 января. ВКС РФ планируют полностью заменить легкую истребительную авиацию на МиГ-35 и пересадить на новые машины показательные пилотажные группы.

Главком Воздушно-космических сил России заявил, что весь парк легких истребителей может быть замещен новейшими машинами МиГ-35, также не исключена возможность того, что пилотажная группа «Стрижи», известная по всему миру, переучится на этот самолет. Накануне в Подмосковье состоялись летные испытания истребителя МиГ-35, за которыми наблюдало руководство страны. Машина показала отличные характеристики в воздухе. В серию самолет пойдет в 2019 году, сегодня состоятся показы нового истребителя иностранным заказчикам.

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