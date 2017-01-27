Позавидовавшего крымчанам украинца отключили от телеэфира за правду об «агрессоре»

Киев, 27 января. Житель Харькова в прямом эфире украинского канала NewsOne поинтересовался, почему Киев считает Россию агрессором, если она создает для людей в Крыму более комфортные условия.

«У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ намного дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?» — спросил он ведущих.

Телезритель признался, что даже хотел переехать в Крым за лучшей жизнью и продать ради этого квартиру в Харькове, после чего попросил украинские СМИ больше не врать. Ведущему не удалось перебить харьковчанина, поэтому мужчину попросту отключили от телеэфира, и передача продолжилась как ни в чем не бывало.