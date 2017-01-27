Петербуржцы с 100 кг санкционного сыра попались на границе с Финляндией



Санкт-Петербург, 27 января. Двое туристов из Петербурга попытались вывезти из Финляндии 117 килограммов сыра и масла. Автомобиль, набитый «санкционкой», задержали на границе на КПП «Торфяновка».

При осмотре машины сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти выявили только огромное количество финской молочной продукции, а вот документов на ввоз такой партии сыра и масла у мужчин не оказалось, как и ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность ввозимых продуктов.

В ведомстве напомнили, что по закону физические лица могут взять с собой не более пяти килограммов животноводческой продукции на человека. Сыр и масло у туристов изъяли, теперь их вернут в Финляндию, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».